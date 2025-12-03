Opnieuw leerlingen en rijinstructeur onder invloed

Het Team Verkeer van de politie Noord-Holland heeft dinsdag 2 december grootschalige controles uitgevoerd bij rijscholen. De acties richtten zich op lesvoertuigen, rijinstructeurs en leerlingen. In totaal werden ongeveer honderd lesauto’s en motoren gecontroleerd op twee locaties: De Meent in Alkmaar en de Boerhaavelaan in Haarlem.

De politie controleerde onder meer op de bevoegdheid van rijinstructeurs en op eventuele opgelegde rijverboden. Alle leerlingen en instructeurs ondergingen daarnaast een alcohol- en drugstest. De speekseltest fungeert hierbij als voorselectiemiddel en geeft een eerste indicatie van mogelijk rijden onder invloed.

Vier leerlingen en één rijinstructeur

In Alkmaar werden geen overtredingen vastgesteld. In Haarlem leverden de testen vijf verdenkingen op: vier leerlingen en één rijinstructeur testten positief op THC, de werkzame stof in cannabis. Van alle betrokkenen is bloed afgenomen voor verder laboratoriumonderzoek. Totdat bekend is of de THC-waarden strafbaar zijn, geldt voor hen een rijverbod van 24 uur.

Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de rijinstructeur een strafbare hoeveelheid THC in zijn bloed had, kan dit gevolgen hebben voor zijn instructiebevoegdheid. Het Instituut voor Beroepsopleiding en Kwalificatie in de Mobiliteitsbranche (IBKI) zal hierover een besluit nemen.

Motorrijles zonder benodigde bevoegdheid

Daarnaast werd in Haarlem een rijinstructeur bekeurd omdat hij motorrijles gaf zonder de benodigde bevoegdheid. Verder hield de politie extra toezicht in de omgeving van Schiphol-Rijk, waar veel motorrijscholen oefenen voor examens. Daarbij werd gecontroleerd op de regel dat één instructeur maximaal twee leerlingen tegelijk mag begeleiden. Alles bleek hier in orde.

