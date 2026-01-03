Plastisch chirurgen hebben tijdens jaarwisseling 93 vuurwerkslachtoffers behandeld

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben plastisch chirurgen in Nederland 93 vuurwerkslachtoffers behandeld. 'Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het om 62 patiënten ging', zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

'Ernstig letsel'

'Opnieuw gaat het om ernstig letsel, met veel jonge slachtoffers en zware handverwondingen, vaak veroorzaakt door illegaal vuurwerk', aldus de NVPC. ‘Helaas zien we dat de zorgwekkende trend van steeds meer én steeds ernstiger vuurwerkletsels, die al vóór de jaarwisseling zichtbaar was, zich onverminderd heeft doorgezet,’ zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar.

Ruim 2/3 slachtoffers 18 jaar of jonger

Van de 93 slachtoffers was ruim twee derde 18 jaar of jonger. Nagenoeg alle patiënten zijn man. In vrijwel alle gevallen had het slachtoffer het vuurwerk zelf afgestoken; slechts 10 patiënten waren omstanders. Ongeveer 75 procent van het letsel werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Amputaties (bijna) volledige handen

‘We zien opnieuw zeer ernstig letsel,’ zegt plastisch chirurg Ernst Smits. ‘Dit jaar moesten we minimaal twaalf bijna volledige of volledige handen amputeren. Daarnaast zagen we veel vingeramputaties, botbreuken en peesletsels, vaak in combinatie met brandwonden en ernstige aangezichtsletsels. Dit soort verwondingen heeft vaak blijvende gevolgen.’

'Letsel niet alleen rond de jaarwisseling'

Opvallend is dat het letsel zich niet alleen rond de jaarwisseling concentreert. Dertig procent van de patiënten liep het letsel al vóór 30 december op. Elk jaar zien we dat er ook nog slachtoffers in de periode na 1 januari vallen. Van de slachtoffers die door plastisch chirurgen zijn gezien, moest 75 procent worden geopereerd.

Landelijk vuurwerkverbod

De NVPC volgt de aangekondigde ontwikkelingen rond vuurwerkbeleid met grote belangstelling. ‘We hopen dat een landelijk vuurwerkverbod vanaf volgend jaar daadwerkelijk leidt tot aanzienlijk minder slachtoffers en minder ernstig letsel,’ zegt Van de Kar. ‘Voor ons als artsen zou dat het belangrijkste effect zijn: minder mensen met blijvende schade door vuurwerk.’