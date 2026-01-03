Kwetsbare man veel geld kwijt na oplichting door nepagenten waaronder minderjarigen

Op vrijdagmiddag 2 januari zijn twee minderjarigen en een 28-jarige man aangehouden in Nijmegen. Dit meldt de politie zaterdag.

Minderjarige jongen en meisje

Het drietal, waaronder dus een minderjarige jongen en een meisje, worden verdacht van het oplichten van een kwetsbare man uit Nijmegen. 'Het slachtoffer is hierdoor veel geld kwijtgeraakt. Dit is gelukt doordat de verdachten zich voordeden als politieagent', aldus de politie.

In beperking

De drie verdachten zijn opgesloten voor nader onderzoek. Om de voortgang van het onderzoek niet te belemmeren zit het drietal in beperking.