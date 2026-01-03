Verdachte aangehouden na brandstichting schuur in Rijnsburg

Afgelopen vrijdag 2 januari kreeg de politie rond 20.00 uur een melding van brandstichting aan de Kanaalstraat in Rijnsburg. 'Buurtbewoners hadden een man betrapt op brandstichting bij een schuur. Na onderzoek kon de politie de verdachte dezelfde avond aanhouden', zo meldt de politie zaterdag.

Verdachte gevlucht

Na de brandstichting is de verdachte te voet gevlucht en de politie is direct een onderzoek gestart. Dezelfde avond nog kon de verdachte worden aangehouden. De verdachte is inmiddels gehoord en het onderzoek naar de brandstichting loopt nog.

Online speculaties

'Er worden online filmpjes gedeeld en gespeculeerd over de mogelijke identiteit van de verdachte. Wij roepen iedereen met klem op om te stoppen met het verder verspreiden van beelden en verdere speculaties over de identiteit van de verdachte', aldus de politie.