Verdachte aangehouden na brandstichting Rijnsburg

Afgelopen vrijdag 2 januari kreeg de politie rond 20.00 uur een melding van brandstichting aan de Kanaalstraat in Rijnsburg. Buurtbewoners hadden een man betrapt op brandstichting bij een schuur. Na onderzoek kon de politie de verdachte dezelfde avond aanhouden.

Na de brandstichting is de verdachte te voet gevlucht en de politie is direct een onderzoek gestart. Dezelfde avond nog kon de verdachte worden aangehouden. De verdachte is inmiddels gehoord en het onderzoek naar de brandstichting loopt nog.