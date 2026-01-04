zondag, 4. januari 2026 - 15:35 Update: 04-01-2026 15:40

Schade aan Haagse woning blijkt niet door vuurwerk maar door kogels veroorzaakt

Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Wat in de eerste plaats leek te gaan om schade door vuurwerk bij een Haagse woning, blijkt nu later dat het om een schietincident gaat. Dit meldt de politie zondag.

Meerdere kogelgaten en kogelhulzen

De politie werd op zaterdag 3 januari gebeld en trof meerdere kogelgaten en hulzen aan bij een woning op de Hengelolaan in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat er in de nacht van 30 op 31 december 2025 rond 01.30 uur op de woning is geschoten.

