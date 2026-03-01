Bijna 2 ton voor schaatspak van olympisch kampioene Jutta Leerdam

Het pak leverde maar liefst 195.000 euro op. Wie het pak heeft gekocht is onbekend gebleven. Er werden meerdere schaatspakken geveild. Het pak van Famke Kok leverde 4802 euro op. De opbrengst van alle 19 geveilde pakken gaan naar de jeugdclubs van de sporters. De oude schaatsclub van Jutta in Pijnacker: ''Jutta heeft vanaf haar jeugd bij onze vereniging geschaatst en heeft de opbrengst aan haar 'oude' vereniging geschonken. Wij zijn super blij en verrast en gaan de komende weken (in overleg met haar/haar familie) bespreken wat we gaan doen met dit geld!''