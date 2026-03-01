Ayatollah Ali Khamenei is gedood

Dat bevestigen nu ook Iraanse staatsmedia. Op beelden was al te zien dat het wooncomplex van Khamenei door aanvallen compleet was vernietigd. Wie hem zal opvolgen als geestelijk leider is nog onbekend. Wel zouden al drie andere door Khamenei zijn aangewezen. De Revolutionaire Garde, het Iraanse elitekorps, heeft wraak aangekondigd.