Aanhoudingen en inbeslagnames in ondermijningsonderzoek

Bij een inval in meerdere panden, waaronder aan de Oranjeboomstraat en de Laagjesweg in Rotterdam zijn dinsdag 3 maart zes personen aangehouden. Er werd een vuurwapen en een groot geldbedrag in beslag genomen.

De invallen maakten deel uit van een ondermijningsonderzoek van de politie Rotterdam. De verdachten zijn vijf mannen van 25, 26, 28 en 56 jaar en een vrouw van 54 jaar uit Rotterdam. De zesde verdachte is een 28-jarige man uit Spijkenisse. Behalve het geld en het vuurwapen werden ook voertuigen in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.