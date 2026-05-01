Verdachte dodelijk steekincident Tugelaweg aangehouden

De recherche heeft een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident aan de Tugelaweg op dinsdagavond 14 april.

Hierbij komt een 54-jarige man uit Amsterdam om het leven.



Rond 22.00 die avond treffen agenten na een melding van een vechtpartij ter plaatse een zwaargewonde man aan. De agenten verlenen direct eerste hulp, maar dit mag helaas niet meer baten. Het slachtoffer overlijdt aan zijn verwondingen. Een Team Grootschalige Opsporing start vervolgens direct een onderzoek.

Eerder deze week is het onderzoek de Amsterdammer aangehouden en in bewaring gesteld. Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.