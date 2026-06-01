Dode en twee gewonden bij steekpartij bedrijventerrein Heerhugowaard

De politie kreeg maandagavond rond 19.35 uur een melding van een steekincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard.

Een dode en twee gewonden

Bij aankomst op de Coulombstraat troffen agenten drie slachtoffers aan waarvan er een was overleden en twee gewond. De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Forensisch onderzoek

De politie heeft de omgeving ruim afgezet zodat hulpverleners hun werk kunnen doen en forensisch onderzoek kan plaatsvinden. Ook was er een eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse gekomen. Zij doorzoeken het bedrijventerrein.