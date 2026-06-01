maandag, 1. juni 2026 - 22:51 Update: 01-06-2026 22:57
Dode en twee gewonden bij steekpartij bedrijventerrein Heerhugowaard
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Heerhugowaard
De politie kreeg maandagavond rond 19.35 uur een melding van een steekincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard.
Een dode en twee gewonden
Bij aankomst op de Coulombstraat troffen agenten drie slachtoffers aan waarvan er een was overleden en twee gewond. De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Forensisch onderzoek
De politie heeft de omgeving ruim afgezet zodat hulpverleners hun werk kunnen doen en forensisch onderzoek kan plaatsvinden. Ook was er een eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse gekomen. Zij doorzoeken het bedrijventerrein.
Categorie
Provincie
Blik op 112