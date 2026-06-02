Tweewielerdiefstal neemt toe

In de eerste vier maanden van 2026 zijn in totaal 29.105 brom-, snor- en fietsen gestolen in Nederland. Dat zijn er 493 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 1,7%. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Overstappen.nl op basis van politiecijfers uit alle Nederlandse gemeenten. Daarbij valt op dat de regionale verschillen groot zijn, met Amsterdam als koploper.

Amsterdam is koploper; Den Haag stijgt het hardst

Amsterdam voert de lijst aan met de meeste geregistreerde tweewielerdiefstallen. In de eerste vier maanden van 2026 werden 3.829 meldingen van tweewielerdiefstal gedaan. Toch was de grootste absolute stijging niet te zien in Amsterdam, maar in Den Haag. Het aantal geregistreerde diefstallen steeg daar van 1.531 naar 1.725, wat een stijging van 194 incidenten is.

Top vijf gemeenten met de meeste tweewielerdiefstallen

In de eerste vier maanden van 2026 vonden in deze vijf gemeenten de meeste tweewielerdiefstallen plaats:

Amsterdam: 3.829 tweewielerdiefstallen Den Haag: 1.725 tweewielerdiefstallen Rotterdam: 1.613 tweewielerdiefstallen Utrecht: 1.479 tweewielerdiefstallen Groningen: 1.044 tweewielerdiefstallen

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht waren samen goed voor ruim 8.600 geregistreerde tweewielerdiefstallen in de eerste vier maanden van 2026. Daarmee vindt bijna een derde van alle geregistreerde diefstallen plaats in deze vier grote steden.

Opvallende stijging in Enschede, Groningen en Deventer

Ook in kleinere steden, zoals Enschede, Delft en Deventer, liep het aantal tweewielerdiefstallen op. In Enschede steeg het aantal diefstallen van 412 naar 537 (+30,3%). Het aantal meldingen in Delft nam met bijna 30% toe: van 411 in de eerste vier maanden van 2025 naar 534 in 2026.

De sterkste procentuele stijging is te zien in Deventer. Daar steeg het aantal geregistreerde diefstallen van 182 naar 286, een toename van ruim 57%. Ook Apeldoorn (+99 incidenten), Leiden (+82) en Schiedam (+72) laten opvallende stijgingen zien. Van de grote steden heeft Groningen de sterkste procentuele stijging. Deze stad ging van 873 naar 1.044 meldingen, een stijging van 19,6%.

Nick Brendel, expert fietsverzekeringen bij Overstappen.nl, zegt over de cijfers: “De data laat een grillig beeld zien. Terwijl de kans op diefstal in steden als Den Haag en Groningen hard stijgt, laat Rotterdam juist een daling zien. Ongeacht de lokale trends blijft de impact van tweewielerdiefstal groot voor het slachtoffer door de hoge aanschafwaarde van moderne tweewielers. Juist in de steden waar de cijfers nu pieken, zien we dat de noodzaak voor een goede diefstaldekking en strikte preventie onder consumenten het grootst is.”

Zwolle en Rotterdam grootste dalers

Ondanks de landelijke stijging van het aantal tweewielerdiefstallen, zijn in sommige gemeenten juist dalingen zichtbaar. In Zwolle daalde het aantal meldingen van 334 naar 218 (-34,7%). Deze stad laat daarmee de grootste absolute daling van het land zien. Ook Rotterdam (-107), Tilburg (-99) en Arnhem (-86) registreerden duidelijk minder diefstallen dan een jaar eerder.

In Rotterdam liep het aantal geregistreerde diefstallen terug van 1.720 naar 1.613 (-6,2%). Utrecht bleef vrijwel stabiel met twee meldingen minder dan vorig jaar.