OM eist gevangenisstraf voor verkrachting vijf vrouwen in Nijmegen

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist een gevangenisstraf van 8 jaar tegen een 23-jarige Nijmegenaar. Hij wordt verdacht van het verkrachten van vijf vrouwen, in de periode tussen juli 2024 en mei 2025. Wat telkens als een one night stand begon, ontaardde in een gruwelijke verkrachting, waarbij verdachte expliciete signalen van weerstand van slachtoffers negeerde en geweld gebruikte. “De levens van deze vrouwen zijn, door de brute manier waarop hij inbreuk maakte op hun lichamelijke en geestelijke integriteit, ingrijpend veranderd.”

Slachtoffers verklaarden over de plotse verruwing in gedrag van verdachte op het moment dat hij in bed met zijn slachtoffers belandde: ‘Hij veranderde van aardig persoon in een hardhandig beest met een ijzige blik’, aldus één van de slachtofferverklaringen.

Een rode draad in de aangiftes van de vrouwen is ook het dichtknijpen en/of dichtgeknepen houden van de keel tijdens de seksuele handelingen. Het OM vandaag voor de rechtbank in Arnhem tijdens de motivering van de strafeis: “In alle zaken vandaag zal de stelling zijn dat het eenzijdig, onverhoeds, zonder toestemming en met kracht dichtknijpen en dichtgeknepen houden van de keel van aangeefster valt onder het kopje dwang en geweld.”

Ook na de aanhouding van verdachte op 8 juli vorig jaar –hij zit sindsdien in voorlopige hechtenis- blijven er meldingen en aangiftes tegen hem binnen komen: de laatste is van twee weken terug en in totaal hebben zich inmiddels 17 vrouwen gemeld.

Het OM ziet in steunbewijs voldoende ondersteuning voor de verklaringen van de vrouwen. Dat bewijs bestaat onder meer uit waargenomen keel- of nekletsel bij de slachtoffers en een huisgenoot die een vrouw heeft horen schreeuwen. Daarnaast is het zo dat de werkwijze van de verdachte in de ogen van het OM zo specifiek en herkenbaar is, dat de verklaringen van de slachtoffers volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad in elkaars zaak als schakelbewijs kunnen dienen.

Zelf ontkent de Nijmegenaar de onvrijwilligheid van de vrouwelijke slachtoffers, maar het OM heeft daarover een diametraal ander standpunt: “Verbazingwekkend is dat verdachte nadát hij vijf keer de grenzen van aangeefsters over is gegaan op dit gebied -wat hij moet hebben beseft gelet op de expliciete reacties van de vrouwen- bij zijn verklaring blijft dat hij het deed voor hún genot. De conclusie van het OM is dat verdachte het kennelijk alleen deed voor zijn eigen genot en daarbij totaal voorbij is gegaan aan het welzijn van de vrouwen.”

De verdachte is psychologisch onderzocht en daaruit kwamen meerdere stoornissen naar voren. Het OM acht tevens de kans op herhaling aanwezig. Daarom legt het OM -alles bij elkaar optellend- aan de rechtbank voor om, naast de gevangenisstraf, ook gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen.