Staalslakken verboden, tenzij het veilig kan voor mens en milieu

Staatssecretaris Annet Bertram (IenW) werkt aan nieuwe regels voor staalslakken die neerkomen op een 'verbod, tenzij'. 'Alleen als kan worden aangetoond dat het veilig kan voor mens en milieu, krijgen toepassers een vergunning. Dat gaat ook gelden voor toepassing in water. Een brief over dit voorgenomen besluit heeft ze vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verboden tenzij

Het voorgenomen besluit houdt in dat het gebruik van staalslakken straks in principe wordt verboden, tenzij aangetoond kan worden dat het veilig kan voor mens en milieu. Toepassers moeten daarvoor dan eerst een vergunning aanvragen. Alleen als ze kunnen aantonen dat het veilig gebruikt kan worden, kan het bevoegd gezag de vergunning verlenen. Ook kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de vergunning. Het bevoegd gezag zijn gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Helpen met de beoordeling van de vergunningaanvragen

IenW werkt aan een handreiking voor het bevoegd gezag om hen te helpen met de beoordeling van de vergunningaanvragen. In de handreiking staan handvaten om te toetsen of een bepaalde toepassing veilig kan voor mens en milieu. De resultaten van de onderzoeken die het RIVM momenteel uitvoert naar de toepassing van staalslakken zullen hierin meegenomen worden.

Grondstoffenschaarste

Staatssecretaris Annet Bertram: “De zorgen die leven neem ik zeer serieus. Tegelijkertijd zijn staalslakken ook een belangrijk alternatief in tijden van grondstoffenschaarste, dit wil ik niet helemaal afserveren. Doordat van tevoren de risico’s worden afgewogen en er pas groen licht gegeven wordt als het veilig kan voor mens en milieu, behouden we de mogelijkheden die staalslakken bieden zonder daarbij in te boeten op veiligheid.”

Tijdelijk verbod ingevoerd

Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van het gebruik van staalslakken, het restproduct van staalproductie. Daarom is vorig jaar zomer een tijdelijk verbod ingevoerd op het gebruik van staalslakken in bepaalde toepassingen op land. Dat verbod wordt met een half jaar verlengd.

Vergunningsplicht

Staatssecretaris Bertram werkt nu aan een vervolg op dit tijdelijk verbod: een vergunningplicht, die ook zal gelden voor toepassing in water. Bertram: “Een verbod, tenzij lijkt op dit moment, met de kennis van nu, de beste koers. Maar ik laat mij de komende tijd ook voeden door het RIVM, dat onderzoek doet naar de veiligheid van staalslakken. Ook als er relevante bevindingen komen uit de Taskforce bestaande toepassingen staalslakken, neem ik die mee. En ik ben en blijf in gesprek met de provincie Zeeland. Al deze zaken weeg ik mee in mijn uiteindelijke besluit.” Het definitieve besluit volgt eind dit jaar.

Overbrugging

De nieuwe regels zullen op zijn vroegst ingaan in de zomer van 2027. Het tijdelijk verbod geldt tot 23 januari 2027. De staatssecretaris onderzoekt wat mogelijk is om de tussenliggende periode te overbruggen.