Brandweer trekt ambulance uit drassige berm bij ongeval N33 bij Gieterveen

Een automobilist is dinsdag de macht over het stuur verloren op de N33 tussen Gieterveen en Gieten. De auto raakte van de weg en kwam tot stilstand in een bosschage.

Gewonde

De bestuurder, een vrouw, is daarbij gewond geraakt. Volgens getuigen raakte de vrouw eerst rechts in de berm, schoot naar de linkerkant van de weg en kwam achteruit tot stilstand in de bosjes.

Ambulance vast in berm

De vrouw kon echter niet onmiddellijk naar het ziekenhuis worden vervoerd. De ter plaatse gekomen ambulance was namelijk vast komen te zitten in de drassige berm. Pas nadat de ambulance door de brandweer was losgetrokken kon de vrouw naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het verkeer werd tijdelijk over de linker rijbaan geleid. Berger Hamstra heeft de auto geborgen.