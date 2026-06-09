KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met hagel

Verspreid door het land kunnen dinsdagmiddag en -avond enkele stevige onweersbuien overtrekken. Dit meldt het KNMI dinsdag.

Windstoten en hagel

'Bij de buien zijn hagel en windstoten mogelijk. Het verkeer en buitenactiviteiten kan hinder ondervinden van deze buien. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen.

Code Geel

Het KNMI heeft vanwege het verwachte weer Code Geel afgegeven dat van 16.00 tot 21.00 uur van kracht is. 'Bij de buien is hagel tot 2 cm mogelijk. Daarnaast zijn er windstoten mogelijk tot ongeveer 60 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting', aldus het KNMI.