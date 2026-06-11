Leerlingen onwel op scholengemeenschap in Limburgse Stein

Op Scholengemeenschap Groenewald aan de Kinskystraat zijn donderdagochtend 11 juni twee leerlingen onwel geworden. Dit meldt de politie vandaag.

Politie en ambulance ter plekke

Politie en ambulance zijn aanwezig op school. 'De leerlingen zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Onderzoek moet uitwijzen waardoor zij onwel werden', aldus de politie.

Ouders op de hoogte

De ouders van de leerlingen die overgebracht zijn naar het ziekenhuis zijn hiervan op de hoogte. Er is verder geen gevaar voor de overige schoolgaande jeugd of voor de omgeving.