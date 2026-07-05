Mobiele Eenheid ingezet in Den Haag na afloop WK-voetbalwedstrijd Canada - Marokko

Vlak na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd werd er zaterdagavond in Den Haag door de fans rondom de Vaillantlaan en de Hoefkade feest gevierd. De politie stond samen met de buurtvaders en jongerenwerkers goed in contact met de fans. 'Helaas sloeg rond 22.20 uur de feestvreugde om in openbare ordeverstoringen en werd er met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk naar de politie gegooid. Hierbij raakten een verkeersregelaar en twee agenten gewond', zo meldt de politie vandaag.

Noodbevel

'Daarop heeft de burgemeester een noodbevel afgegeven en werden de ordeverstoorders gevorderd van de Vaillantlaan weg te gaan. Na toestemming van de burgemeester heeft de Mobiele Eenheid kort opgetreden. Ook is de waterwerper ingezet. Kort na middernacht keerde de rust terug en werd de rijbaan van de Vaillantlaan weer vrijgegeven', aldus de politie.

29 aanhoudingen

In totaal heeft de politie 29 personen aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Zo zijn er personen aangehouden voor belediging, baldadigheid, niet voldoen aan bevel of vordering.