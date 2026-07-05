Herstelwerkzaamheden kabels bij Rotterdam Stadion gaan nog langer duren

De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds 29 juni platlegt, heeft grote gevolgen. 'De prognose is inmiddels opnieuw bijgesteld: er rijden in ieder geval tot dinsdagochtend 05.00 uur geen treinen op dit traject', zo meldt ProRail zondag.

Update | 05-07 | 13:00 uur

'Helaas moeten we opnieuw melden dat de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam Stadion langer duren dan eerder voorzien. De prognose is bijgesteld: er rijden in ieder geval tot dinsdagochtend 05.00 uur geen treinen op dit traject. Afgelopen maandagochtend 29 juni ontstond er brand in een kabelgoot waarbij ongeveer 200 kabels verwoest werden. We realiseren ons dat dit voor veel hinder zorgt voor reizigers en goederenvervoerders die van dit traject gebruikmaken. Voor reizigers worden bussen ingezet, het goederenvervoer proberen we zo goed mogelijk via andere trajecten om te leiden', meldt ProRail.

'Verschillende tegenvallers'

'Bij de herstelwerkzaamheden hebben we te maken met verschillende tegenvallers. Dag en nacht wordt gewerkt aan het herstel van de beschadigde kabels in de kabelgoot, waarbij specialistische laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels afgerond. De laatste fase blijkt echter extra ingewikkeld, doordat een deel van de labels op de kabels door de brand is weggeschroeid. Daardoor is niet altijd direct zichtbaar welke kabelonderdelen bij elkaar horen. Het kost dan ook veel tijd en nauwkeurig uitzoekwerk om vast te stellen welke kabels met elkaar moeten worden verbonden voordat het laswerk kan worden afgerond.

Testen herstelde kabels en systemen

Ondertussen zijn specialisten gestart met het meten en testen van de herstelde kabels en systemen. Dit is een cruciale stap voordat het treinverkeer veilig kan worden hervat. Iedere kabel moet afzonderlijk worden doorgemeten om zeker te weten dat alle systemen weer correct functioneren.

Tijdens deze controles komen we ook weer dingen tegen. Waardoor extra herstelwerk nodig is. Zo blijkt soms dat een kabel na herstel toch niet goed werkt. In die gevallen moet de aannemer terug naar de kabelgoot om de betreffende kabel opnieuw te inspecteren, te controleren en waar nodig opnieuw te herstellen.

'Ontzettend vervelend'

'Hierdoor halen we de oorspronkelijke planning helaas niet. We vinden het ontzettend vervelend dat we de prognose opnieuw moeten bijstellen. Pas wanneer alle kabels en systemen volledig zijn gecontroleerd en goed functioneren, kunnen de treinen weer rijden', aldus ProRail.