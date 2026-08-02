Voorbereidende werkzaamheden rotonde Woudenberg later van start

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbetering van de rotonde bij de N224 en N226 in Woudenberg starten later dan gepland.

In onze eerdere communicatie van de provincie is aangegeven dat, onder voorbehoud van de omgevingsvergunning, er in september gestart wordt met de voorbereiding. Deze werkzaamheden worden voorlopig uitgesteld.

Impressie rotonde Woudenberg



De provincie Utrecht heeft de omgevingsvergunning van de gemeente Woudenberg ontvangen. In de vergunning staat dat eerst alle benodigde gronden eigendom van de provincie moeten zijn voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Op dit moment moet nog één perceel aan de zuidzijde van de N224 worden aangekocht. De gemeente Woudenberg ondersteunt de provincie bij de contacten met de grondeigenaren. Het doorlopen van dit proces vraagt meer tijd dan vooraf was ingeschat. Zodra de grond is verworven, wordt de planning aangepast.

Project rotonde Woudenberg



Op de kruising van de provinciale wegen N224 en N226 is het vooral tijdens de spits druk. Om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, legt de provincie een nieuwe rotonde aan. Ook komt er een fietstunnel onder de N224, zodat fietsers de provinciale weg veilig kunnen oversteken. Daarnaast wordt een vrije busbaan aangelegd. De provincie en de gemeente Woudenberg ondertekenden in april 2025 een bestuursovereenkomst voor de uitvoering van het project.

Aannemer Heijmans zou vanaf september starten met voorbereidende werkzaamheden op de gronden die al in eigendom zijn van de provincie. Het ging onder meer om het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van nieuwe sloten. Deze werkzaamheden worden nu uitgesteld. Eerder zijn bij de volkstuinen al natuurvriendelijke oevers aangelegd en bomen geplant als natuurcompensatie. Deze werkzaamheden zijn afgerond.