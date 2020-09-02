Werknemers wasserijen staken woensdag in vier provincies

Werknemers in de textielverzorging leggen woensdag 2 september het werk neer voor een betere cao. Er wordt 24 uur lang gestaakt bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel.

Het zijn de eerste stakingen nadat werkgevers een ultimatum van vakbond FNV naast zich neerlegden. De cao voor de textielverzorging liep op 31 augustus af en de onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast.



‘Werkgevers hebben alle kansen gehad om eruit te komen, maar hebben na ons ultimatum niets meer van zich laten horen. Dan rest werknemers weinig anders dan in actie komen’, zegt Ago di Giacomo Russo, bestuurder FNV Industrie. ‘Woensdag leggen werknemers op verschillende plekken het werk neer. Zij laten zien dat het ze menens is: er moet een fatsoenlijke cao komen.’

Eindbod massaal afgewezen



FNV en de werkgevers onderhandelen al sinds mei over een nieuwe cao. Een eindbod van de werkgevers werd door de vakbondsleden in grote meerderheid afgewezen. Daarop stelde de FNV een ultimatum met de eis dat werkgevers alsnog tegemoet zouden komen aan de belangrijkste eisen van de werknemers. De vakbond kreeg daarop geen reactie.

Di Giacomo Russo bezocht deze zomer tientallen wasserijen en zag dat de frustratie op de werkvloer groot is. ‘Mensen doen hier zwaar industrieel werk, vaak voor relatief lage lonen en onder hoge werkdruk. Bovendien weigeren werkgevers serieus naar te luisteren naar hun wensen. Die weigerachtige houding heeft de actiebereidheid alleen maar groter gemaakt.’

6 procent meer loon en lagere werkdruk



De FNV eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie, zodat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Daarnaast wil de vakbond maatregelen om werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de hoge werkdruk terug te dringen.

Een belangrijk strijdpunt zijn de beeldschermen in de productieomgeving waarop de prestaties van medewerkers worden getoond. De FNV wil dat hier een einde aan komt. ‘Werknemers zijn geen machines die je voortdurend kunt opjagen met productiecijfers op een scherm’, aldus Di Giacomo Russo. ‘Mensen moeten hun werk op een gezonde manier kunnen doen.’

Zwaar werk vraagt om zekerheid



Volgens de FNV maakt ook het afbraakbeleid van het kabinet de strijd van deze werknemers extra urgent. Werknemers in wasserijen doen zwaar werk voor relatief lage lonen en zijn daardoor extra kwetsbaar voor bezuinigingen op bijvoorbeeld de WW en WIA. De vakbond vindt dat juist voor deze groep een fatsoenlijk sociaal vangnet overeind moet blijven.

Textielverzorging



Onder de textielverzorgingsbranche vallen grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes. Zij wassen en verzorgen onder meer kleding, linnengoed en ander textiel voor de industrie, zorg, hotels en horeca. In Nederland werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen in de branche.