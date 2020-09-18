Home 1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam

In 2025 was 10 procent van de mensen van 15 jaar of ouder sterk eenzaam. Dit is al jaren stabiel. Vooral 35- tot 55-jarigen, mensen die niet in Nederland zijn geboren en mensen met een sociale uitkering voelden zich in 2025 sterk eenzaam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

In het onderzoek Sociale samenhang en welzijn zijn sinds 2019 stellingen opgenomen over eenzaamheid. Vragen gaan over het ervaren van leegte, het missen van mensen en het gevoel vaak in de steek gelaten te worden. Dit heet emotionele eenzaamheid. Ook krijgen deelnemers de vraag of zij voldoende mensen om zich heen hebben met wie zij zich verbonden voelen, die ze vertrouwen en waarop ze kunnen terugvallen bij narigheid. Een gebrek hieraan heet sociale eenzaamheid. De algehele eenzaamheid is gebaseerd op de stellingen over zowel emotionele als sociale eenzaamheid.

Aandeel enigszins eenzamen iets gedaald, wel nog hoger dan in 2019

In 2021-2025 lag het percentage sterk eenzame mensen van 15 jaar of ouder rond de 10 procent. In 2019 was dit met 9 procent iets lager. Het aandeel mensen dat zich enigszins eenzaam voelt, nam toe van 26 procent in 2019 naar 32 procent in 2021. Daarna daalde het weer iets, maar bleef boven het niveau van 2019. In 2025 voelde 30 procent zich enigszins eenzaam. Ook voor de twee onderliggende vormen van eenzaamheid -sociaal en emotioneel- waren de percentages in 2019