Nog drie aanhoudingen in onderzoek naar ongeregeldheden na demonstratie in Hoofddorp

De politie heeft maandagochtend 20 oktober drie personen aangehouden in het onderzoek naar de ongeregeldheden die ontstonden na een demonstratie in Hoofddorp op 24 september. Dit meldt de politie maandag.

Geweld

De demonstratie was aangevraagd door Pegida en tijdens de demonstratie werd een Koran verbrand. Er kwam een tegendemonstratie, waarna er door gemeente en politie geprobeerd is de tegendemonstratie te verwijzen naar de aangewezen plek. Een groep mengde zich bij de tegendemonstranten en begon geweld te gebruiken.

Mobiele Eenheid ingezet

'Om de veiligheid en openbare orde te handhaven, schaalde de politie op met onder andere de ME. De politie en een politievoertuig werden bekogeld. Uiteindelijk moest de demonstratie worden afgebroken. Tijdens en na de demonstratie waren er tot vanochtend, in totaal zeven verdachten aangehouden', aldus de politie.

Aanhoudingen

De politie is, onder leiding van het Openbaar Ministerie, een onderzoek gestart naar de personen die geweld gebruikten, onder andere tegen de politie. Op maandagochtend 20 oktober zijn drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid hierbij. Het gaat om drie mannen uit Hoofddorp van 18, 19 en 25 jaar oud.