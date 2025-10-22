CBS: Kiesgerechtigde bevolking was nog nooit zo oud

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 mogen naar schatting 13,4 miljoen mensen stemmen. 'Het aandeel kiezers van 65 jaar of ouder is groter dan bij eerdere verkiezingen', zo meldt het CBS woensdag op basis van voorlopige cijfers.

360.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen

'Vrijwel alle inwoners van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn naar schatting 360.000 jongeren die op 29 oktober voor het eerst mogen stemmen, omdat zij dan de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt', aldus het CBS.

Aandeel kiesgerechtigden door toegenomen immigratie gedaald

Van de volwassen bevolking is bijna 91 procent kiesgerechtigd. Dat aandeel is kleiner dan bij eerdere verkiezingen: bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was bijvoorbeeld nog 94 procent kiesgerechtigd. Dit komt door de toegenomen immigratie; (nog) niet alle immigranten hebben de Nederlandse nationaliteit.

28 procent van kiesgerechtigden is 65 jaar of ouder

Naar schatting is 28 procent van de kiesgerechtigde bevolking 65 jaar of ouder. Dertig jaar geleden was dat nog 18 procent. Het aandeel kiezers tot 35 jaar is al sinds 2010 een kwart. In 1995 was dit nog een derde. Gemiddeld is de kiesgerechtigde bevolking 51,1 jaar oud, tegenover 49,5 jaar tien jaar geleden en 45,3 jaar dertig jaar geleden.

Relatief oud

De kiesgerechtigde bevolking is relatief oud in de Noord-Hollandse gemeenten Bergen (41,9 procent is 65 jaar of ouder) en Laren (41,6 procent), en in Vaals (41,1 procent). Ook in andere gemeenten in Limburg wonen naar verhouding veel stemgerechtigde 65-plussers, net als in gemeenten in het (Noord-)Oosten en in Zeeland. In de oudere leeftijdsgroepen zijn er meer vrouwen dan mannen die mogen stemmen, dit komt omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen.

Hoogste aandeel jonge stemmers in Groningen en Utrecht

Vooral in de studentensteden is de kiesgerechtigde bevolking relatief jong. In Groningen (39,9 procent) en Utrecht (39,6 procent) is het aandeel 18- tot 35-jarigen het grootst, gevolgd door Leiden, Nijmegen, Wageningen en Delft. Van de gemeenten zonder universiteit heeft Urk het grootste aandeel kiezers in de jongste leeftijdsgroep (35,9 procent).