Vijf aanhoudingen in onderzoek subsidiefraude 1 miljoen euro aardbevingsschade Groningen

De FIOD heeft op dinsdag 18 november vijf mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift en oplichting in het kader van een onderzoek naar subsidiefraude rondom aardbevingsschade in Groningen. Dit meldt de FIOD donderdag.

Zes dure auto's in beslag genomen

'Vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Westerkwartier en een woning en bedrijfspand in Oud-Beijerland zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, vastgoed, wapens waaronder een vuurwapen, 31 kilo illegaal vuurwerk en zes auto’s te weten een Audi RS6 Avant, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Cabriolet, Maserati Levante S en een Maserati Grancabrio M145', aldus de FIOD.

1 miljoen euro

Het gaat om vier mannen van 26, 53, 54 en 54 jaar uit de gemeente Westerkwartier en een 53-jarige man uit Oud-Beijerland. Zij worden ervan verdacht met vervalste besluitbrieven van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) onterecht ruim 300 subsidieaanvragen te hebben ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). En hebben vermoedelijk onterecht ruim 1 miljoen euro ontvangen.

Offertes

Bij de aanvragen zaten onder andere offertes van een bedrijf dat eigendom is van de 53-jarige verdachte uit Leek, voor het uitvoeren van verduurzamingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn tot op heden vermoedelijk niet uitgevoerd.

Onderzoek FIOD na meldingen

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na meldingen van het SNN en het IMG. Uit onderzoek van SNN en IMG bleek mogelijk misbruik van subsidies die bedoeld zijn voor bewoners in Groningen met aardbevingsschade. Het gaat om vastgoedondernemers met veel panden in Groningen, die mogelijk documenten van het IMG hebben vervalst om onterecht subsidie aan te vragen via het SNN. Daardoor ontvangen deze vastgoedondernemers meer subsidiegeld dan waar ze recht op hebben. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.

