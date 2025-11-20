Campagne gestart tegen online ronselen jongeren voor criminele klusjes

Eén simpel berichtje als “Wil je snel geld verdienen?” kan een jongere in de problemen brengen. 'De politie, Jongerenwerk Utrecht, de gemeente Almere en Utrecht, het Openbaar Ministerie en RIEC Midden-Nederland, lanceren vandaag een nieuwe campagne gericht op het voorkomen van het benaderen van jongeren voor criminele activiteiten via sociale media', zo meldt de politie donderdag.

Makkelijker voor criminelen

'Door de opkomst van diverse sociale mediaplatformen is het voor criminelen gemakkelijker dan ooit om jongeren te bereiken en te verstrikken in criminele netwerken', aldus de politie. Via Snapchat, telegram, online games of op straat worden jongeren benaderd voor criminele klusjes, zoals het plegen van fraude, geweld, het wegbrengen van drugs of het plaatsen van een explosief. De campagne ‘Praat erover’ richt zich op de betekenisvolle volwassene in het leven van de jongeren en wat zij kunnen doen door het gesprek aan te gaan.

Gevaar voor de toekomst van jongeren

Jongeren die betrokken raken bij criminele activiteiten kunnen niet alleen strafrechtelijke gevolgen ondervinden, maar ook ernstige gevolgen voor hun toekomst die ze vaak zelf niet overzien. Ze kunnen bijvoorbeeld niet langer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen, worden uitgesloten van bepaalde banen of opleidingen, en zelfs hun ouders kunnen financieel worden benadeeld, bijvoorbeeld door kortingen op toeslagen.

Buikpijn

Betrokken organisaties maken zich zorgen over het gemak waarmee jongeren via berichten benaderd worden voor deze criminele klusjes. Dat deze aanpak werkt bleek ook uit onderzoek dat is gedaan door de partijen. Het onderzoek bestond uit het plaatsen van berichten voor dit soort klusjes. Hierop werd binnen enkele dagen door 50 jongeren gereageerd. Deze uitkomst gaf buikpijn en de jongeren werd hulp aangeboden. De uiteindelijke campagne is gebaseerd op het onderzoek en ontwikkeld met de hulp van een ervaringsdeskundige.

De rol van volwassenen in de omgeving van jongeren

Betekenisvolle volwassenen, zoals ouders, docenten, sportcoaches en andere professionals die met jongeren werken, spelen een belangrijke rol in het voorkomen van deze problematiek. Een eenvoudig gesprek, een luisterend oor of doorvragen kan het verschil maken tussen het voorkomen van criminaliteit en het in gang zetten van een criminele carrière.

Campagne gericht op preventie en ondersteuning

Daarom gaat de campagne van start waarin aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek. Het doel is deze betekenisvolle volwassenen rondom jongeren bewust te maken van dit risico, de signalen, mogelijke gevolgen en hen te helpen om hierover in gesprek te gaan met jongeren. Hierbij wordt handelingsperspectief geboden doormiddel van een instant experience op social media met een verwijzing naar lokaal hulpaanbod, zoals Veilig Thuis, Keerpunt, Jongerenwerk of de wijkagent.