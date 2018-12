Start Vuelta in 2020 in Utrecht en Noord-Brabant

Utrecht en Den Bosch

'De ploegenpresentatie, de start met een ploegentijdrit en de finish van de tweede etappe zijn in augustus in Utrecht. De tweede etappe start in ’s-Hertogenbosch, de volledige derde etappe trekt door Noord-Brabant met Breda als start- en finishplaats', aldus de gemeente Utrecht.

Definitieve toekenning

De gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en de provincies Noord-Brabant en Utrecht hebben enthousiast gereageerd op de definitieve toekenning van de grote wielerronde. De betrokken provincies en steden maken van de Vuelta 2020 een feest voor en door inwoners. Niet alleen langs het parcours zelf, maar ook in de aanloop van de Vuelta-start kleuren de steden en provincies rood.

Salida official

Vuelta-directeur Guillén kijkt uit naar de 'Salida official' in Nederland. Hij heeft alle vertrouwen in een succesvolle organisatie van het evenement in deze steden en provincies. De gemeente Utrecht vervult hierin een coördinerende rol. In Utrecht en Noord-Brabant leeft de passie voor de fiets. Beide provincies hebben ervaring met (grote) wielerevenementen. Daar komen de cultuurhistorische banden tussen Spanje en Nederland en de keuze voor duurzaamheid als centraal thema bij.

BPU

Dit was voor de directie van de Vuelta van groot belang om de start in 2020 in Utrecht en Noord-Brabant te laten plaatsvinden. Het initiatief voor de Nederlandse Vuelta-start kwam van het Business Peloton Utrecht (BPU). Dit is een zakelijk netwerk voor Utrechtse bedrijven en instellingen met een passie voor de wielersport. BPU benaderde begin 2017 de Utrechtse en Brabantse overheden.

Samen financieren

Per 1 januari 2019 start de voorbereiding op de Vuelta 2020 met de inrichting van een projectorganisatie. De Vuelta wordt mogelijk gemaakt door de vijf overheden. Daarnaast is ook de private sector nadrukkelijk betrokken bij de financiering van het evenement. Ook wordt een aanvraag gedaan bij het ministerie van VWS. De Vuelta a España is naast de Giro d’Italia (in mei) en de Tour de France (in juli) één van de drie grote wielerrondes. De Ronde duurt drie weken en start elk jaar in augustus.