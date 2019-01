Etappezege en top 3 voor Team De Rooy – op de rustdag

Zonder een meter te rijden heeft Petronas Team De Rooy Iveco op de rustdag van de Dakar Rally de eerste etappeoverwinning van dit jaar behaald – op naam van Ton van Genugten – en een klassering in de top 3 van het algemeen klassement – voor Gerard de Rooy.

De Rus Andrey Karginov (Kamaz) werd door de organisatie gediskwalificeerd wegens het aanrijden van een toeschouwer. Daardoor steeg Gerard de Rooy van de vierde plaats in het klassement naar plaats 3. ’s Avonds werd vervolgens bekend dat Ton van Genugten de tijd terugkrijgt die hij in de vijfde etappe bij Mammoet-rijder Janus van Kasteren stond. Met een verschil van slechts 49 seconden werd Van Genugten daardoor tot etappewinnaar van de vijfde rit uitgeroepen. Aanvankelijk was Van Genugten vijfde geworden, op 14.03 van Eduard Nikolaev (Kamaz).

Door de diskwalificatie van Karginov schoof het hele klassement van de trucks op. Nikolaev heeft nog steeds de leiding, 11.54 voor zijn teamgenoot Dmitry Sotnikov. Iveco-kopman Gerard de Rooy komt nu op de derde plaats, op een achterstand van 1.58.49 van Nikolaev. Ton van Genugten zit daar kort achter: zijn achterstand op de klassementsleider is 2.00.31.

De Kamaz van Airat Mardeev staat met een gele sticker in het bivak, wat er op wijst dat hij ook uit de wedstrijd ligt. Naar verluidt heeft hij het motorblok kapot. De Argentijn van Team De Rooy, Federico Villagra, schuift in dat geval door naar de achtste plaats, op 4.15.04. Maurik van den Heuvel zou zodoende op de negende plaats komen, op 4.20.34.

De Dakar 2019 wordt zondag hervat met de langste etappe van deze editie: meer dan 800 km waarvan een special stage van 336 km, die de karavaan terug naar San Juan de Marcona brengt. Er worden 105 motoren, 18 quads, 88 auto’s, 29 ssv’s en 26 trucks aan de start verwacht. Als etappewinnaar is Ton van Genugten de eerste truck die aan de special begint.