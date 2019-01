Drie De Rooy Iveco’s in Super Ica, lek boven bij Van den Heuvel

Met drie Iveco’s versus één Kamaz en een Maz heeft Gerard de Rooy gunstige kaarten in handen voor de achtste etappe van de Dakar Rally. In deze zogenoemde Super Ica starten de top 10 van de motoren, de top 10 van de auto’s en de top 5 van de trucks van de zevende etappe samen vóór de rest. Dankzij de vierde plaats van Federico Villagra en de vijfde plaats voor Maurik van den Heuvel weet etappewinnaar Gerard de Rooy zich gesteund door een sterk team.

Er staat nogal wat op het spel in de achtste etappe, die te boek staat als de koninginnenrit van de Dakar 2019. Gisteravond laat kreeg De Rooy te horen dat hij toch niet de winnaar was van de zesde etappe, maar dat die zege op naam komt van Kamaz-rijder Dmitry Sotnikov met een verschil van 21 minuten. De wedstrijdleiding was vergeten dat te verwerken in de ranglijsten, zodat na de winst van De Rooy in de zevende etappe het klassement er vreemd uit zag. Inmiddels zijn alle resultaten van etappe 6 wel goed verwerkt, maar dat betekent wel dat De Rooy er iets minder gunstig voorstaat dan het zich liet aanzien. Het verschil met Sotnikov is geen 15 minuten, maar bijna drie kwartier. Op klassementsleider Eduard Nikolaev heeft De Rooy 1.15.28 goed te maken.

Juist in de Super Ica zou dat mogelijk kunnen zijn, zeker nu Nikolaev er alleen voor staat – en slechts mag hopen dat de Wit-Rus Siarhei Viazovich bereid is te assisteren wanneer dat nodig is – en De Rooy twee secondanten bij zich heeft.

Dat heeft hij vooral te danken aan Maurik van den Heuvel, die een uitstekende zevende etappe reed. “Alles was top”, zei Van den Heuvel. “De auto was top, de motor was top, in de cabine was alles top. Ik geloof niet dat ik ooit zo’n zware etappe heb meegemaakt, maar het ging hartstikke lekker. Eén keer zijn we een verkeerde vallei ingereden en we hebben een lekke band gehad, maar verder geen trammelant. Het is zo fijn rijden als er weer vertrouwen is in de techniek.”

Die is er weer. Het lek lijkt namelijk boven. De motorstoring waarmee Van den Heuvel te kampen had, en waardoor hij maar op half vermogen kon rijden, is verholpen. “Het sensortje op het spruitstuk moet een bepaalde lengte hebben en bij het type in mijn auto is dat net iets anders: het moest twee millimeter korter zijn. Dat is nu opgelost en het rijdt fantastisch.”

Voor Van den Heuvel is het de eerste keer dat hij in de Super Ica-kopgroep start. “Het is best spannend. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet verwachten. Het is belangrijk dat wij er met zijn drieën zijn. Het teambelang staat voorop.”

Ton van Genugten had een mindere dag. Hij finishte als zevende en kwam net drie seconden tekort op Sotnikov om voor de Rus te starten. Ook Van Genugten had problemen met de vallei. “Ik kwam niet boven. Na vijf keer proberen zijn we eromheen gereden.” In de duinen liep een band langzaam leeg en omdat het al druk zat was met het in de gaten houden van de bandenspanning besloot monteur Bernard der Kinderen dat het verstandiger was de band te wisselen. Daarna weigerde het bandenaflaatsysteem echter dienst, zodat Van Genugten met een bandenspanning van 1 bar de rest van de etappe reed. “Op de snelle stukken konden we daardoor maximaal 90 in plaats van 120 omdat ik anders de banden aan flarden zou rijden.”

Van Genugten begint zodoende een stuk later aan de Super Ica dan de andere drie Iveco’s. Na de kopgroep van 25, die door elkaar starten op basis van de tijden van de zevende etappe, vertrekken eerst de rest van de motoren en dan de auto’s en de trucks. Dat wil niet zeggen dat Van Genugten de etappe niet zou kunnen winnen, maar om assistentie te verlenen aan Gerard de Rooy of de andere twee Iveco’s zit hij er te ver achter.