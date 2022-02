Inkomsten sportclubs 2020 ruim 6 procent lager dan in 2018

De inkomsten van sportclubs en -verenigingen bedroegen in 2020 gezamenlijk ruim 1,1 miljard euro, een daling van 6,3 procent ten opzichte van 2018. Vooral de kantineverkopen namen af. Het aantal leden en de daarmee samenhangende inkomsten uit contributies, les- en entreegelden bleven nagenoeg stabiel. Wel verschilt het beeld per sport. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2020 werd de Nederlandse sportsector geconfronteerd met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In 2020 telde Nederland 26 130 sportclubs, met gemiddeld 197 leden. De watersportclubs, het betaalde voetbal en sportploegen die uitsluitend bestaan uit professionele sporters zijn niet opgenomen in de cijfers.

Hengelsportclubs en veldsportclubs (zoals hockey, honkbal en korfbal) wisten meer inkomsten te behalen dan in 2018, vooral door gestegen contributie-inkomsten. Met name hengelsportclubs kregen meer leden (+22 procent). Bij de meeste sporten liepen de inkomsten terug. Bij veel buitensporten laat vooral het gemis aan kantineverkopen zich gelden, bij binnensporten werden minder contributiegelden geïnd. Het aantal leden bij binnensporten daalde met 6 procent.