Team Nederland bij de grootste van Europa

Op vrijdag 28 juli gaan in Keulen (Duitsland) de Wereldspelen voor Kleine Mensen, de World Dwarf Games, van start. Het Nederlandse deelnemersteam, afkomstig uit heel het land, is met 41 deelnemers omvangrijker dan ooit. Het team is daarmee, na dat van Duitsland, ook het grootste team van het Europese vaste land. Aan de spelen doen meer dan 500 sporters mee uit ruim 20 verschillende landen.

Komende week vinden nog diverse individuele trainingen, alsmede een gezamenlijke voetbaltraining plaats. Daarna reist de Nederlandse delegatie naar Duitsland voor de openingsceremonie, die op vrijdagavond 28 juli plaatsvindt in het NetCologne Stadium in Keulen. Daar, en op andere locaties in Keulen, vinden tot en met 6 augustus toernooien plaats in zowel individuele sporten (o.a. atletiek, badminton, tafeltennis, zwemmen, gewichtheffen) als teamsporten (o.a. voetbal, volleybal en basketbal). Meerdere Nederlandse deelnemers streven naar een hoge eindklassering. Ook deelname op recreatief niveau is dus mogelijk. Daarnaast heeft het evenement een belangrijke sociale functie.

De Wereldspelen in Keulen zijn de 8e editie. Aan de vorige editie in 2017 in Canada deden 11 Nederlanders mee, in 2013, in de VS, deden er 3 Nederlanders mee. In beide gevallen namen de Nederlandse sporters meerdere medailles mee naar huis. De groei van de Nederlandse Atletendelegatie van Kleine Mensen is onder meer te danken aan het aanbod van gerichte sporttrainingen dat onder de vlag van de BVKM (Belangenvereniging van Kleine Mensen) landelijk wordt georganiseerd. De 9e Wereldspelen zullen over vier jaar in Australië plaatsvinden.

De World Dwarf Games 2023 worden van vrijdag 28 juli t/m zaterdag 5 augustus gehouden verspreid over de stad Keulen, vooral op de terreinen van de Sport Hochschule Köln (German Sport University Cologne).

De Spelen zijn expliciet bedoeld voor mensen die bij volwassenheid korter dan 1,5 meter zijn door een aangeboren genetische groeistoornis. Het is het grootste wereldwijde sociale sportevenement dat wordt georganiseerd voor kleine mensen, waarbij gelijkwaardige competitie en internationale vriendschap voorop staan. Met deze en andere activiteiten voor en door kleine mensen krijgen ook de emancipatie en het zelfbewustzijn van kleine mensen een belangrijke impuls. Ook wordt beoogd het imago van kleine mensen in de samenleving positief te beïnvloeden en stigmatisering en discriminatie tegen te gaan.