Ajax verlengt contract Diyae Jermoumi

Ajax en Diyae Jermoumi hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract.

19-jarige verdediger

'De nieuwe verbintenis van de 19-jarige verdediger loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025, met een optie tot verlenging met nog een jaar. Zijn oude contract liep tot medio 2024', zo meldt Ajax donderdag.

Sparta

Diyae Jermoumi werd op 19 juli 2004 geboren in Leiderdorp en maakte in 2019 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta naar die van Ajax. Op 10 januari 2022 maakte Jermoumi zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (0-2). Hij speelde tot nu toe 33 wedstrijden voor de beloften, waarin hij één keer scoorde.