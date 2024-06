Verstappen wint sprintrace op Redbullring in Oostenrijk

Na de formatieronden werd de start afgeblazen omdat er een aantal fotograven op de verkeerde plaats stonden en door de coureurs nog een extra formatieronde gereden worden.

De start van de sprintrace was voor Verstappen goed en was als eerste door bocht één. De twee McLarens waren met elkaar aan het stoeien, maar uiteindelijk wist Noris, die als tweede startte, de aansluiting te vinden omdat hij binnen de DRS van Verstappen zat. Na korte tijds wist de Engelsman de Nederlander in te halen omdat deze met een open vleugel sneller was.

Uiteraard liet Verstappen het kaas niet van zijn brood eten en wist op geweldige wijze de koppositie weer terug te pakken in bocht . Piastri wist zijn teamgenoot Noris in te halen, wat koren op de molen van Verstappen was. Piastri had niet dezelfde snelheid als Noris en de Nederlander wist na enkele ronden bij de DRS van Piastri te komen en kon hierna de race van 23 ronden uitrijden en de overwinning pakken.