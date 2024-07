Ajax verlengt contract Dies Janse

Goes

Dies Janse werd op 17 januari 2006 geboren in Goes en maakte in 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta naar die van Ajax. Op 25 augustus 2023 maakte Janse zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Cambuur (4-2). Hij speelde tot nu toe twaalf wedstrijden voor de beloften, waarin hij één keer scoorde.

'Nieuwe contract zelf afgedwongen'

Technisch directeur Alex Kroes: “We zijn heel blij dat Dies verlengd heeft. Hij is een speler die alle voorwaarden in zich heeft om Ajax 1 te halen. Zijn huidige contract liep tot medio 2026, maar gezien zijn prestaties hebben we hem nu al een nieuw contract aangeboden. Dat heeft hij zelf afgedwongen. Hij is op dit moment bezig aan een hele goede voorbereiding met de A-selectie en wij zien voor hem een hele mooie toekomst bij ons weggelegd.”