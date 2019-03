Klok uur vooruit maar wegen de voordelen op tegen de nadelen?

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer een uur vooruit en gaat de Zomertijd in. Het maakt het onder andere mogelijk dat het 's avonds een uur langer licht is maar wegen de voordelen wel op tegen de nadelen die het veranderen van de de tijd ook heeft?

Uurtje korter slapen

Het kost maar een keer een uurtje slaap maar je krijgt er dan wel elke dag een uur langere licht voor terug. Dat is een van de argumenten die in het voordeel spreken om de Zomertijd te behouden. Voor de een geldt dit wel maar er zijn er ook die veel langer worstelen met dit ene uurtje minder slaap, hun bioritme is echt voor langere tijd van slag.

Klok 1 uur vooruit

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart gaat om 02.00 uur de zomertijd in en hebben alle klokken van het ene moment op het andere een tijdsprong van een uur vooruit gemaakt naar 03.00 uur.

Automatisch of met de hand

Veel klokken zoals die van de computer en de mobiele telefoon zijn al automatisch verzet maar een aantal, vooral de oudere analoge klokken waaronder die van onder andere de woonkamer, de thermostaat van de centrale verwarming, de video- en dvd-speler, de magnetron en de auto zullen met de hand weer een uurtje vooruit moeten worden gezet.

's Avonds uur langer licht

Door de zomertijd blijft het 's avonds langer licht en kan men zodoende bezuinigen op elektrische verlichting. De Internationale benaming is ‘Daylight Saving Time of kortweg DST’. De zomertijd wordt gehanteerd in zo’n 70 landen.

Klok voor- of achteruit?

Om te onthouden of de klok voor- of achteruit gezet moet worden is er een ezelsbruggetje: Klok VOORuit in het VOORjaar. Die dag heeft dus maar 23 uur en kom je dus automatisch tijdens het slapen een uurtje te kort. Bij de overgang naar de wintertijd is dat: Je ‘wint er tijd’ mee! De klok gaat dan weer een uur terug dus die dag duurt 25 uur.

Aanpassen dagritme

Een veelgehoord bezwaar tegen de zomertijd/wintertijd is dat het elke keer een hele aanpassing vergt van het dagritme van mensen, vooral kinderen hebben hier last van. Sommige kinderen raken door de aanpassing zo van slag dat ze in de week na de aanpassing zelfs oververmoeid raken.

Oliecrisis

De zomertijd werd voor het eerst ingevoerd in Nederland van 1916 tot 1945. In 1977, vanwege de oliecrisis, vond de herintroductie plaats. Deze zomertijd eindigt in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober om 03.00 uur. De zomertijd wordt jaarlijks ingesteld in alle lidstaten van de Europese Unie. Op dit moment