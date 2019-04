Veel overtredingen bij bouwen in Amsterdam

De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole vorige week in Amsterdam veel overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat controle noodzakelijk was. Elf keer heeft de Inspectie het werk tijdelijk stilgelegd. Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken.

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Vooral in binnenstedelijke gebieden wordt niet altijd even veilig gewerkt. Dat bleek ook wel, want in 11 gevallen werd het werk direct stilgelegd. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar, 2 keer omdat een zaagtafel niet goed was afgeschermd en 2 keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld. Bij 1 locatie was de werksituatie zodanig slecht dat de gehele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie de stillegging opheffen.

Tijdens de controle werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was. Niet alleen de werkgever kan hiervoor een boete krijgen van € 8.000,- , maar ook de opdrachtgever.

Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot. Deze overtreding heeft de Inspectie doorgeven aan de gemeente.

Het is de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Al eerder deed zij dat in Utrecht en Tilburg. In alle gevallen moesten werkzaamheden stilgelegd worden en werd er onveilig gewerkt.