SOFIA-telescoop onthult nieuwe kijk op het centrum van onze Melkweg

NASA heeft een extreem helder infraroodbeeld gemaakt van het centrum van onze Melkweg. 'Dit panorama beslaat een afstand van meer dan 600 lichtjaar en onthult details in de dichte wervelingen van gas en stof in hoge resolutie, wat de deur opent naar toekomstig onderzoek naar hoe massieve sterren worden gevormd en wat het superzware zwarte gat in de kern van onze Melkweg voedt', zo meldt NASA.

Sterren miljoenen malen helderder dan onze zon

Onder de kenmerken die in beeld komen, zijn de uitstekende curven van de Arches Cluster met de dichtste concentratie van sterren in onze Melkweg, evenals de Quintuplet Cluster met sterren die miljoenen malen helderder zijn dan onze zon. Het zwarte gat van ons sterrenstelsel krijgt vorm met een glimp van de vurig ogende ring van gas eromheen.

Boeing 747

Het nieuwe zicht werd mogelijk gemaakt door 's werelds grootste luchttelescoop, het Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, of SOFIA. Hoog in de atmosfeer vliegend, richtte deze gemodificeerde Boeing 747 zijn infraroodcamera FORCAST - de Faint Object Infrared Camera for the SOFIA Telescope - om warm, galactisch materiaal te observeren dat uitzendt bij golflengten van licht die andere telescopen niet konden detecteren. Het beeld combineert het nieuwe perspectief van SOFIA op warme gebieden met eerdere gegevens die zeer warm en koud materiaal van de Spitzer Space Telescope van NASA en het Herschel Space Observatory van de Europese ruimtevaartorganisatie blootleggen .

Overzichtsfoto

Een overzichtsfoto met de eerste resultaten is ingediend voor publicatie aan het Astrophysical Journal . Het beeld werd deze week voor het eerst gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Astronomical Society deze week in 2020 in Honolulu.

Puzzel

'Het is ongelooflijk om ons galactisch centrum in detail te zien dat we nog nooit eerder hebben gezien,' zei James Radomski, een wetenschapper van de Universities Space Research Association in het SOFIA Science Center in het Ames Research Center van NASA in Silicon Valley, Californië. 'Het bestuderen van dit gebied was als het proberen een puzzel te maken met ontbrekende stukjes. De SOFIA-gegevens vullen een aantal gaten op, waardoor we aanzienlijk dichter bij een volledig beeld komen. '

Geboorte van sterren

De centrale regio's van de Melkweg bevatten aanzienlijk meer van het dichte gas en stof dat de bouwstenen vormt voor nieuwe sterren in vergelijking met andere delen van de Melkweg. Toch worden hier 10 keer minder massieve sterren geboren dan verwacht. Het is moeilijk om te begrijpen waarom deze discrepantie bestaat, omdat al het stof tussen de aarde en de galactische kern in de weg zit - maar observeren met infraroodlicht biedt een nadere kijk op de situatie.

Warme kenmerken

De nieuwe infraroodgegevens verlichten structuren die wijzen op stergeboorte in de buurt van de Quintuplet Cluster en warm materiaal in de buurt van de Arches Cluster dat de zaden voor nieuwe sterren zou kunnen zijn. Het zien van deze warme kenmerken in hoge resolutie kan wetenschappers helpen verklaren hoe enkele van de meest massieve sterren in ons hele sterrenstelsel erin slaagden zich zo dicht bij elkaar te vormen, in een relatief kleine regio, ondanks het lage geboortecijfer in de omliggende gebieden.

Inzicht

'Inzicht in hoe massale stergeboorte in het centrum van onze eigen Melkweg gebeurt, geeft ons informatie die ons kan helpen meer te leren over andere, verder weg gelegen sterrenstelsels,' zei Matthew Hankins, een postdoctoraal onderzoeker aan het California Institute of Technology in Pasadena, Californië en hoofdonderzoeker van het project. 'Het gebruik van meerdere telescopen geeft ons aanwijzingen die we nodig hebben om deze processen te begrijpen, en er valt nog meer te ontdekken.'

Ring rond het zwarte gat

Wetenschappers kunnen ook duidelijker het materiaal zien dat de ring rond het centrale superzware zwarte gat van onze Melkweg voedt . De ring heeft een diameter van ongeveer 10 lichtjaren en speelt een sleutelrol om materie dichter bij het zwarte gat te brengen, waar het uiteindelijk kan worden verslonden. De oorsprong van deze ring is al lang een puzzel voor wetenschappers omdat deze na verloop van tijd kan zijn uitgeput, maar de SOFIA-gegevens onthullen verschillende structuren die kunnen voorstellen dat er materiaal in is opgenomen.