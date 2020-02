NASA repareert Voyager 2 op ruim 18 miljard kilometer afstand

Het is ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om Voyager 2, die op een afstand van ruim 18,5 miljard kilometer van de aarde is verwijderd, te repareren. Dit heeft NASA bekendgemaakt.

Communicatie met vertraging

De communicatie tussen de aarde en het ruimtevaartuig is goed. Om een idee te geven hoe ingewikkeld het aansturen op zo een grote afstand is moet je je realiseren dat een signaal vanaf de aarde er 17 uur over doet voor het de Voyager 2 bereikt. En dus ook weer 17 uur voor het signaal dat de Voyager terug stuurt naar de aarde.

Hervat

Het ruimtevaartuig is hervat met het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en de wetenschappelijke teams evalueren nu de werking van de instrumenten na hun korte uitschakeling.

Foutbeschermingsroutines

Ingenieurs voor het Voyager 2-ruimtevaartuig van NASA zijn bezig om de missie terug te brengen naar de normale bedrijfsomstandigheden nadat een van de autonome foutbeschermingsroutines van het ruimtevaartuig was geactiveerd. Zowel Voyager 1 als Voyager 2 zijn meerdere foutbeschermingsroutines geprogrammeerd om het ruimtevaartuig automatisch acties te laten ondernemen om zichzelf te beschermen als zich mogelijk schadelijke omstandigheden voordoen. In het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Pasadena, Californië communiceren ingenieurs nog steeds met het ruimtevaartuig en ontvangen ze telemetrie.

1977

Voyager 1 en Voyager 2 zijn gelanceerd in 1977 en bevinden zich beide in de interstellaire ruimte, waardoor ze de meest verre door de mens gemaakte objecten in het zonnestelsel zijn. Op zaterdag 25 januari voerde Voyager 2 een geplande manoeuvre niet uit waarbij het ruimtevaartuig 360 graden draait om het ingebouwde magnetische veldinstrument te kalibreren.

Voeding overbelast

Analyse van de telemetrie van het ruimtevaartuig gaf aan dat een onverklaarbare vertraging in de uitvoering aan boord van de manoeuvrecommando's per ongeluk twee systemen aanstuurde die tegelijkertijd relatief veel vermogen verbruiken. Dit zorgde ervoor dat het ruimtevaartuig zijn beschikbare voeding overbelastte. De routine voor foutbeveiligingssoftware is ontworpen om een dergelijke gebeurtenis automatisch te beheren en het lijkt erop dat de wetenschappelijke instrumenten van Voyager 2 door het ontwerp zijn uitgeschakeld om het vermogenstekort te compenseren.

Weer ingeschakeld

Vanaf 28 januari hebben Voyager-technici met succes een van de krachtige systemen uitgeschakeld en de wetenschappelijke instrumenten weer ingeschakeld, maar zijn ze nog niet doorgegaan met het nemen van gegevens. Het team beoordeelt nu de status van de rest van het ruimtevaartuig en werkt eraan het weer normaal te laten werken.

Stroomvoorziening daalt

De stroomvoorziening van Voyager komt van een radio-isotoop thermo-elektrische generator ( RTG ), die warmte van het verval van een radioactief materiaal omzet in elektriciteit om het ruimtevaartuig van stroom te voorzien. Vanwege het natuurlijke verval van het materiaal in de RTG daalt het stroombudget van Voyager 2 met ongeveer 4 watt per jaar. Vorig jaar hebben ingenieurs de primaire verwarming voor het Voyager 2-subsysteem met kosmische stralen uitgeschakeld om dit vermogensverlies te compenseren, en het instrument blijft werken.

Kachel tegen bevriezing

Naast het beheren van de stroomvoorziening van elke Voyager, moeten missieoperators ook de temperatuur van bepaalde systemen op het ruimtevaartuig beheren. Als de brandstofleidingen van het ruimtevaartuig bijvoorbeeld zouden bevriezen en breken, zou Voyager zijn antenne niet meer naar de aarde kunnen richten om gegevens te verzenden en opdrachten te ontvangen. De temperatuur van het ruimtevaartuig wordt gehandhaafd door het gebruik van kachels of door gebruik te maken van overtollige warmte van andere instrumenten en systemen aan boord.

34 uur wachten op respons

Het heeft het team enkele dagen gekost om de huidige situatie te beoordelen, voornamelijk vanwege de afstand van Voyager 2 tot de aarde - ongeveer 11,5 miljard mijl (18,5 miljard kilometer). Communicatie met de snelheid van het licht duurt ongeveer 17 uur om het ruimtevaartuig te bereiken, en het duurt nog 17 uur voordat een reactie van het ruimtevaartuig terugkeert naar de aarde. Dientengevolge moeten missie-ingenieurs ongeveer 34 uur wachten om erachter te komen of hun commando's het gewenste effect op het ruimtevaartuig hebben gehad.