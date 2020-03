LUMC onderzoekt hoe een stamcel uitgroeit tot een kraakbeencel

SCI-MAP

Het project, genaamd SCI-MAP, brengt wetenschappers uit de celbiologie, moleculaire epidemiologie, micro-engineering, systeembiologie en wiskunde bij elkaar. 'Samen gaan we uitzoeken welke (combinatie van) factoren bepalen dat een stamcel uitgroeit tot een kraakbeencel. We maken gebruik van microgelen, single cell -omic technologie en systeembiologie om dit te kunnen voorspellen en te verwezenlijken', aldus onderzoeksleider Ingrid Meulenbelt, hoogleraar Moleculaire biologie van artrose.

Regeneratieve geneeskunde

Stamcellen zijn naar verwachting de game changer in het relatief nieuwe vakgebied van de regeneratieve geneeskunde, waarbij ziek weefsel wordt hersteld in plaats van vervangen. De effectieve toepassing van regeneratieve geneeskunde wordt momenteel echter nog ernstig gehinderd door gebrek aan inzicht in factoren die bepalen wat de weg is die een stamcel neemt om een specifieke weefselcel te worden. Kennis uit het SCI-MAP-project brengt de concrete toepassing van regeneratieve geneeskunde voor artrose, maar ook voor andere chronische ziekten, een belangrijke stap dichterbij.

Artrose

Artrose is een chronische, veel voorkomende, invaliderende gewrichtsaandoening. Regeneratieve geneeskunde biedt patiënten uitzicht op herstel van gewrichten in plaats van dure symptoombestrijding of een gewrichtsvervangende operatie.