Radboudumc en Radboud Universiteit gaan samen strijd aan tegen corona

De Radboud Universiteit en het Radboudumc bundelen op jebentnodig.nl initiatieven waaraan je kunt bijdragen in de strijd tegen corona. 'Het belangrijkste initiatief is het crowdfundplatform voor innovaties en wetenschappelijk onderzoek. De instellingen maken gebruik van de campagneslogan die in september door de universiteit gelanceerd werd en nu des te urgenter is: je bent nodig', zo melden de Radboud Universiteit en het Radboudumc donderdag.

Crowdfundplatform

In de strijd tegen corona zijn onze zorgprofessionals de helden. Zij zetten zich onder extreme omstandigheden in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Deze omstandigheden vragen om innovatieve oplossingen. ‘Om hiervoor geld in te zamelen, hebben we een crowdfundplatform opgericht’, vertelt Marcel Slenders, directeur van het Radboud Fonds – waar de fondsenwerving van universiteit en UMC belegd is. ‘We ondersteunen drie projecten die op dit moment absoluut prioriteit hebben in de strijd tegen corona.’ Dit gaat om twee innovaties en het BCG-onderzoek. Alle drie zijn ze al gestart en hebben een verdere financiële impuls nodig.’

Beademingsapparatuur

IC-arts Hugo Touw en ingenieurs van het bedrijf Stogger ontwikkelden tijdens de crisis een betaalbaar beademingsapparaat voor coronapatiënten. ‘Hiermee behouden we voldoende capaciteit op de IC, zodat men daar de beste zorg kan blijven leveren’, licht Slenders toe. ‘En niet alleen in het Radboudumc, want het ontwerp wordt gedeeld met bedrijven over de hele wereld. Met donaties kunnen wij snel de productie voor het Radboudumc starten.’

Gezichtsbeschermer

Het Radboudumc REshape Center (innovatiecentrum) heeft in korte tijd een nieuw type gezichtsbeschermer ontwikkeld. Ook wordt er gewerkt aan oplossingen voor de situatie rondom mondkapjes. ‘We willen meewerken aan oplossingen om onze zorgprofessionals goed te kunnen blijven beschermen tegen het virus, zodat zij kunnen blijven werken’, aldus Slenders. ‘Met financiële hulp kunnen we beschermende middelen ontwerpen, testen en zo mogelijk produceren.’

Onderzoek

En uiteraard is onderzoek naar het coronavirus heel belangrijk, zodat we het virus beter kunnen bestrijden én voorkomen. Radboudhoogleraar Mihai Netea is in samenwerking met UMC Utrecht een studie gestart naar de mogelijke werkzaamheid van het vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin) om zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Slenders: ‘Vanuit ons crowdfundplatform zullen we deze en toekomstige studies om het coronavirus te bestrijden financieel ondersteunen.’