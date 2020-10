Nog niemand wist dit: Nieuwe speekselklieren ontdekt

Klieren bij bestraling ontzien

'Voor patiënten met een tumor in hun hoofd-halsgebied is dit goed nieuws. Artsen kunnen de klieren voortaan ontzien als ze deze patiënten bestralen. Dat kan vervelende bijwerkingen voorkomen', aldus het Amsterdam UMC. De resultaten zijn afgelopen vrijdag gepubliceerd in Radiotherapy & Oncology.

Niemand wist dit

De onderzoekers, die onder meer de bijwerkingen van straling op hoofd en hals bestuderen, zagen op bepaalde scans twee vlekken oplichten die verdacht veel op speekselklieren leken. Je zou denken dat alle lichaamsdelen inmiddels bekend zijn, maar niemand wist dat er op deze plek speekselklieren zaten.

Weefsel bestudeerd

De vondst werd onder andere bevestigd toen de onderzoekers het weefsel uit het hoofdhalsgebied bestudeerden van twee overleden mensen. Ze deden dit met een methode die ontwikkeld is door de afdeling Anatomie van Amsterdam UMC. Daarbij reconstrueert een computer de platte beelden van dunne plakjes weefsel tot een afbeelding in 3D.

Tubarialis-klieren

De nieuwe speekselklieren hebben de naam ‘tubarialis-klieren’ gekregen, naar de plek waar ze zitten, rondom en onder de opening van buis van Eustachius, de tuba auditiva.