Nieuwste foto James Webb Telescoop nieuwe mijlpaal voor NASA

NASA heeft weer een nieuwe foto gepubliceerd die is gemaakt door de nieuwe James Webb ruimtetelescoop. Op de foto is een heldere ster te zien die zich op 2000 lichtjaar van de aarde bevindt. NASA laat weten dat de uitlijning van de 18 speciale spiegels van de telescoop succesvol is geslaagd.

'Wetenschappelijke doelen bereiken of zelfs te overtreffen'

'Na de geslaagde voltooiing van cruciale stappen voor het uitlijnen van de 18 spiegels verwacht het NASA's James Webb Space Telescope-team dat de optische prestaties van Webb in staat zullen zijn om de wetenschappelijke doelen, waarvoor het observatorium is gebouwd, te bereiken of zelfs te overtreffen', aldus NASA.

'Fijne Fasering'

Op 11 maart voltooide het Webb-team de fase van afstemming die bekend staat als ' fijne fasering'. In deze belangrijke fase van de inbedrijfstelling van Webb's Optical Telescope Element, presteert elke optische parameter die is gecontroleerd en getest, op of boven de verwachtingen.

Verre objecten

Het team vond ook geen kritieke problemen en geen meetbare verontreiniging of blokkades van het optische pad van Webb. Het observatorium is in staat om met succes licht van verre objecten te verzamelen en zonder problemen aan zijn instrumenten te leveren die ze vervolgens doorstuurt naar de aarde.

Ster op 2000 lichtjaar van de aarde

Hoewel het doel van de nieuwste afbeelding was om scherp te stellen op een heldere ster op 2000 lichtjaar van de aarde, blijkt de apparatuur van Webb zo gevoelig dat ook de melkwegstelsels en sterren die op de achtergrond liggen goed zichtbaar zijn.

Afronding testen en afstellen pas over enkele maanden

Hoewel er nog maanden te gaan zijn voordat Webb uiteindelijk zijn nieuwe kijk op de kosmos gaat leveren, betekent het bereiken van deze mijlpaal dat het team er zeker van is dat Webbs optische systeem in zijn soort optimaal werkt.