Groot witwasonderzoek afgerond met aanhouding laatste verdachte

Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen (crimineel) geld. In 2022 startte het toen bleek dat een personenauto mogelijk met crimineel geld was aangekocht. Deze auto is in beslag genomen door de politie. In september 2023 meldde de politie in een nieuwsbericht dat er tijdens een integrale actie twee verdachten waren aangehouden in Tilburg en Goirle. Ook werd in die publicatie gemeld dat er doorzoekingen waren geweest in panden in Roosendaal. Er werden goederen in beslag genomen en op die basis is het rechercheonderzoek verder gegaan. Later werden nog actiedagen gehouden in december 2023 en juni 2024. Ook toen werden meerdere verdachten aangehouden en verhoord, en ook toen berichtte de politie over de inzet.

Dure personenauto’s met contant geld aangekocht

In de tussentijd kwamen de rechercheurs erachter dat er voor tonnen euro’s witgewassen waren en dat er geen belasting was afgedragen over aan- en verkochte dure personenauto’s zoals een Landrover en een Lamborghini. Die auto’s werden veelal contant afgerekend. Door het onderzoeksteam is inmiddels voor ruim 1,5 miljoen euro beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de aangehouden verdachten. Afpakken van crimineel vermogen is belangrijk, omdat misdaad niet mag lonen.

Bij doorzoekingen in woningen en bedrijven van de verdachten zijn enkele tonnen aan contanten en meerdere dure auto’s in beslag genomen, waaronder een Lamborghini en een Mercedes. Ook werden vuurwapens en munitie, verdovende middelen en een vals identiteitsbewijs aangetroffen. Die goederen zijn eveneens in beslag genomen.

Verdachte voorgeleid aan rechter-commissaris

Op 1 april werd de laatste verdachte in dit onderzoek aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en aan de rechter-commissaris voorgeleid. Die heeft bepaald dat de verdachte nog veertien dagen vast moet blijven zitten. De rechercheurs maken dossier op van deze zaak tegen alle verdachten die zijn aangehouden. Dat wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Door een officier van justitie wordt de zaak verder afgehandeld.