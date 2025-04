'Tijdige diagnose dementie is ontzettend belangrijk'

Utrecht

Een tijdige diagnose dementie is voor veel mensen belangrijk, ook nu er nog geen behandeling of medicijn bestaat. Het is cruciaal snel een diagnose te stellen, want dan weet je ook zeker of er niet iets anders speelt. Geheugenproblemen kunnen ook ontstaan door een depressie, stress, vitaminetekort of een schildklierafwijking. Dit zegt Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland