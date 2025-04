Fietser overleden bij verkeersongeval Weert

Zaterdagmiddag is een fietser overleden bij een verkeersongeval op de Maaseikerweg (N292) in Weert.

Reanimatie opgestart

Het ongeval, waarbij naast de fietser ook een auto betrokken was, gebeurde rond 15.30 uur. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en reanimatie werd opgestart. Ook is een traumahelikopter ingezet. Reanimatie mocht echter niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Onderzoek

In verband met het onderzoek naar de oorzaak/toedracht van het ongeluk is de weg geruime tijd afgesloten geweest. Deze is rond 17.15 uur weer vrijgegeven.