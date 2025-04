Onderhoud aan de berm op de Provincialeweg in Zeeuwse Vogelwaarde (N290)

Van dinsdag 6 mei tot en met vrijdag 27 juni 2025 vinden er werkzaamheden plaats op de Provincialeweg in Vogelwaarde (N290). 'Hoewel we de overlast tot een minimum proberen te beperken, zorgen de werkzaamheden toch voor enige hinder', zo meldt de provincie Zeeland.

Wegwerkzaamheden aan kabels en leidingen

Aannemer DNWG gaat, in opdracht van Provincie Zeeland, werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen in de berm op de N290.

Gemetselde keermuur vervangen

Daarnaast wordt een gemetselde keermuur vanwege de slechte staat vervangen. Tijdens de werkzaamheden is er een halve rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt geregeld via verkeerslichten. Fietsers en bromfietser worden bij de afzetting over de hoofdrijbaan begeleid. Bekijk de werkzaamheden en omleidingsroutes via: Melvin - Situatie details M421658.