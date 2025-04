NME-centrum De Woudreus blijft open

Gemeenten krijgen vanaf 2026 minder geld van het Rijk, terwijl ze wel al hun taken moeten blijven uitvoeren. Gemeenten hebben zich op veel manieren tegen dit kabinetsvoornemen, ook wel het ravijnjaar genoemd, verzet. Omdat niet zeker was of dit verzet effect zou hebben, zijn vooruitlopend op de lagere inkomsten alvast keuzes gemaakt. Vorig jaar is daarom al besloten onder andere minder uit te geven aan onderhoud van wegen en groen, minder te investeren in ICT en maatregelen te nemen om te besparen op uitvoering van de Jeugdwet en WMO. Ook was het noodzakelijk de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen.

Onvoldoende

Die maatregelen waren echter onvoldoende om de lagere inkomsten van het Rijk, zoals die waren aangekondigd door het kabinet, op te vangen. Daarom kondigde het college vorige maand aan om de gemeenteraad voor te stellen De Woudreus na volgend schooljaar te sluiten. Sluiting van De Woudreus zou een bedrag opleveren van ongeveer 250 duizend euro.

Het kabinet maakte vorige week na lang onderhandelen bekend minder te bezuinigen op de gemeenten. De exacte bedragen voor De Ronde Venen zijn nog niet bekend, de gemeente zal nog steeds een aantal noodzakelijke keuzes moeten maken om de begroting sluitend te krijgen. Het kabinetsbesluit betekent volgens het college wel dat deze bezuiniging niet meer nodig is en dat deze belangrijke voorziening kan blijven bestaan.

Het NME-centrum vervult een goede rol in de educatie over natuur en milieu aan basisschoolleerlingen. Ook ondersteunt het belangrijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, de Nationale Boomfeestdag, en vinden er workshops plaats over onderwerpen als afvalscheiding en klimaatadaptatie.