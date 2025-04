Politie houdt vijf minderjarigen aan na beroving en gijzeling

Beroving en gijzeling

De 69-jarige man uit Gilze zou via een datingsite om 17.00 uur een afspraak hebben met iemand bij een woning aan de Celebeslaan in Eindhoven. Daar werd hij echter overvallen door meerdere jongens en moest onder dwang zijn auto weer in. Vervolgens hebben ze enkele uren door Eindhoven gereden. De daders wisten een geldbedrag en spullen buit te maken. Vervolgens hebben ze het slachtoffer achtergelaten in zijn auto en zijn er vandoor gegaan.

Onderzoek

In 2024 is er via meerdere kanalen aandacht aan deze zaak besteed door middel van een getuigenoproep, waaronder sociale media, Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De afgelopen acht maanden is er door de recherche zorgvuldig onderzoek verricht wat heeft geresulteerd in vijf aanhoudingen. De vijfde aanhouding vond gisteren, woensdag 23 april, plaats in Eindhoven. Alle vijf de verdachten waren op het moment van aanhouding minderjarig. Het gaat om jongens uit Eindhoven met een leeftijd van 18, 17, 15 en twee 14 jarigen. De verdachten zijn inmiddels, mede vanwege hun leeftijd en verder onderzoek, in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek.