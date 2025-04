Bullenparade: nieuwe lading leiders voor de krijgsmacht

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking, ook wel Bullenparade genoemd, werd afgesloten met het vrolijke ‘pettenmoment’. Dat is een traditie. 'Daarbij gooiden de voormalige cadetten tegelijkertijd hun pet of baret in de lucht. De nieuwbakken officieren gaan aan de slag bij een van de operationele krijgsmachtdelen', aldus het ministerie.

Beschermen

Na lange tijd van vrede is er een oorlog gaande in Europa. De kans dat die zich uitbreidt naar NAVO-grondgebied, is groot. Dit vraagt om actie: Defensie moet voorbereid zijn om het eigen grondgebied te beschermen en dat van bondgenoten. Daarmee is het onderwijzen en vormen van de (militaire) leiders nu nog belangrijker.

KMA

De Koninklijke Militaire Academie in Breda leidt al bijna 200 jaar officieren op voor de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2005 maakt de academie onderdeel uit van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De richt zich niet alleen op officiersopleidingen. Ook wetenschappelijk onderzoek, taal, leiderschap en militaire historie behoren tot de kennisdomeinen.