''Hopelijk is het fake nieuws'' de nieuwe LandRover Defender!

Met het testen van de nieuwe 4x4 in winterse omstandigheden en het tonen van foto's in het Engelse autoblad Autocar, lijkt Land Rover een stap dichterbij gekomen met de productie van de nieuwe Defender.

Na 70 jaar is LandRover, nu bijna twee jaar geleden, gestopt met de productie van de oude Defender. De Defender kent wereldwijd een vaste kern autofanaten die niks anders willen dan rijden en gezien worden in een Defender.

Maar of deze groep de overstap gaat maken naar de nieuwe Defender is nog maar de vraag. Na het publiceren van de eerste foto's komt er veel kritiek. Veel liefhebbers vinden de nieuwe Defender teveel lijken op de Jeep of de Skoda Yety. Anderen schrijven te hopen dat het om fake nieuws gaat.

Kortom het is afwachten of de nieuwe Defender, die in 2020 in de productie gaat, aftrek vindt onder Land Rovers vaste klanten. Land Rover heeft lang verklaard dat de Defender DC100-concept niet alleen een auto zal zijn, maar een van de drie pijlers van zijn hele bedrijf. De andere twee zijn de modellen Range Rover en Discovery.

De oude Defender wordt overigens steeds schaarser in de tweedehands markt. Veel liefhebbers houden de auto vast, zeker nu de prijzen voor deze bolide blijven stijgen.

NIEUWE DEFENDER?:

OUDE DEFENDER: